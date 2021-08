Banksy confirma autoria de grafites misteriosos na Inglaterra

Banksy está de férias, pero no mucho. Em vídeo publicado no Instagram, o artista de rua confirmou ser o autor de oito grafites misteriosos que surgiram em cinco cidades da costa oeste da Inglaterra, por onde viajou no verão europeu. Famoso por grafites socialmente engajados, o britânico também é conhecido por ter sua verdadeira identidade desconhecida – um fenômeno particularmente interessante para a era em que tudo é exposto nas redes sociais.

No vídeo batizado de A Great British Spraycation, brincadeira com “spray” e a expressão “staycation”, que designa férias em lugares perto de casa, Banksy passeia com um trailer pelos lugares em que seus grafites foram feitos. No Parque Nicholas Everitt, no bairro Oulton Broad, três crianças brincam em um bote com a mensagem “estamos todos no mesmo barco” ao fundo, em alusão à crise ambiental. Em Cromer, um paredão exibe um trio de caranguejos, símbolos da cidade, sem suas conchas, enquanto um caranguejo-eremita segura uma placa com os dizeres: “Apenas aluguel de luxo”.

Em Great Yarmouth, um casal de idosos dança ao som de um acordeonista em um ponto de ônibus e, no parque local Merrivale Model Village, uma casinha em miniatura foi instalada. Em uma das paredes, se lê em vermelho “Go Big or Go Home” ao lado de um ratinho, recorrente nas obras do artista, e, em outra parede, o nome “Banksy” aparece rabiscado.

Confira o vídeo abaixo: