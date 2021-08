Grafites misteriosos surgem na Inglaterra e são atribuídos a Banksy

Diversas pinturas que se suspeita ser do artista de rua Banksy apareceram em cinco cidades da costa oeste da Inglaterra nos últimos dias. Segundo a BBC, oito desenhos com o estilo do famoso grafiteiro inglês, cuja verdadeira identidade é mantida em segredo, foram encontrados, atraindo a curiosidade de admiradores. O artista, no entanto, ainda não reivindicou a autoria delas.

Banksy costuma passar mensagens políticas por meio de sua arte e a maioria dos novos desenhos contêm frases do tipo. Em Oulton Broad, no Parque Nicholas Everitt, uma pintura de três crianças brincando traz a mensagem: “Estamos todos no mesmo barco”. Na cidade de Cromer, um paredão da cidade agora mostra um trio de caranguejos – símbolo do local – sem suas conchas, enquanto um eremita segura uma placa com os dizeres: “apenas aluguel de luxo”. Outra obra mostra uma criança com uma pá em frente a um monte de areia e uma gaivota tentando comer o conteúdo de uma lixeira, enquanto um rato repousa em uma cadeira de praia.

Em Great Yarmouth, o desenho escolhido é sensível: um casal de idosos dançando ao som de um acordeonista sentado no topo de um ponto de ônibus. O artista ainda é suspeito de ter adicionado uma casa em miniatura ao parque Merrivale Model Village, um dos pontos turísticos da cidade. O dono do local contou à BBC que uma casinha apareceu no parque de miniaturas com a frase em vermelho “Go Big or Go Home” em uma das paredes. A instalação ainda conta com o desenho de um ratinho, recorrente nas obras de Banksy, que parece se apoiar sobre uma roda de madeira. Essa é a única das novas obras que parece ser assinada, com o nome “Banksy” rabiscado em tinta vermelha.

Confira fotos: