O valor inflacionado das obras de golpe milionário no mercado da arte

Na quarta-feira, 10, Sabine Boghici foi presa acusada de dar um golpe estimado em 725 milhões de reais na mãe, a idosa Geneviéve Boghici, viúva do marchand Jean Boghici. Desse montante, R$ 710 milhões são atribuídos a 16 obras de arte vendidas pela filha sem o aval da matriarca, incluindo O Sol Poente, de Tarsila do Amaral. “É uma avaliação alta. Um número mais realista para essa coleção seria de no máximo 500 milhões de reais”, avalia o marchand Jones Bergamin, especialista em mercado da arte.

A diferença de valor, no entanto, é esperada. Bergamin explica que a avaliação da Polícia Civil considera na estimativa o valor das apólices de seguro das peças, que costuma ser mais alto do que os preços pagos pelos quadros no mercado da arte. O Sol Poente, por exemplo, está avaliado no inquérito em R$ 250 milhões, mas o valor real está bem abaixo disso. “O mais provável é que fique entre 100 e 120 milhões, no máximo 150”, explica ele, que intermediou a venda de Caipirinha, também de Tarsila, por R$ 57,5 milhões em 2020.