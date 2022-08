O espantoso caso do roubo de artes avaliado em R$ 720 milhões no Rio

Um caso espantoso foi revelado nesta quarta-feira, 10, com a prisão de uma mulher suspeita de aplicar golpes na própria mãe, uma idosa de 82 anos, no Rio de Janeiro, num roubo avaliado em mais 720 milhões de reais. O valor engloba uma coleção de arte, com peças assinadas por artistas como Di Cavalcanti e Tarsila do Amaral. As investigações estão sendo realizadas pela Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti). Segundo o inquérito da Polícia Civil do Rio, a mulher, Sabine Coll Boghici, isolou a vítima de amigos e funcionários e a extorquiu com a ajuda de falsos videntes, que prometiam tratamentos espirituais.

O que era um triste e peculiar caso de abuso se ampliou ganhando os noticiários com a divulgação de detalhes sobre a vida de Sabine. Conhecida defensora dos animais, a socialite e atriz de 48 anos trabalhou numa série em 2015, chamada Amor de Pet – Sabine e Seus Adoráveis Bichinhos Adotados, no qual ela resgata animais abandonados das ruas – título disponível na plataforma Amazon Prime Video. O ativismo pelos animais e pelo veganismo a levou a dar várias entrevistas sobre o assunto, entre elas uma para a TV Brasil.

Sabina teria subtraído mais de 15 quadros de artistas consagrados e vendido sem o aval da mãe. Entre as peças estavam quadros icônicos do modernismo brasileiro, como Sol Poente, de Tarsila do Amaral, encontrado embrulhado em plástico bolha debaixo de uma cama durante uma operação da Polícia. Segundo o colunista Lauro Jardim, Sabine é filha de Jean Boghici, imigrante romeno e importante marchand e colecionador de arte no Brasil, que morreu de embolia pulmonar em 2015. Três anos antes, um incêndio na cobertura da família em Copacabana destruiu parte da coleção de Boghici e Sabine virou notícia ao salvar os animais de estimação do local. O desentendimento dela com a mãe começou com uma disputa por detalhes da herança.