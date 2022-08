Síndrome do pânico e irmã sumida: o passado da acusada de golpe na arte

Sabine Boghici era uma adolescente expansiva. Filha do romeno Jean Boghici e da francesa Geneviève Boghici, cresceu cercada por quadros famosos, que compunham a coleção numerosa do pai. Hoje aos 48 anos, estampa manchetes ilustradas por obras importantes do modernismo brasileiro, como O Sol Poente, de Tarsila do Amaral. Presa na quarta-feira, 10, ela é acusada de dar um golpe avaliado em R$ 725 milhões na mãe de 82 anos, vendendo quadros da coleção familiar sem o aval da matriarca, que era mantida em uma espécie de cárcere privado.

Amigo da família há anos, o marchand Jones Bergamin conta que Sabine, que conheceu ainda pequena, era falante e costumava colecionar bonecas. Sua adolescência, no entanto, não foi das mais fáceis. Segundo a polícia, ela enfrenta problemas psicológicos desde aquela época, como depressão, ansiedade e crises de pânico. “Ela tinha algumas crises, mas era simpática, e a relação com os pais era normal”, conta ele, que costumava frequentar jantares com a família. “Ninguém poderia imaginar uma coisa dessas”, complementa.

Já na vida adulta, ficou famosa pela defesa dos animais. No incêndio que atingiu a cobertura da família, em Copacabana, há 10 anos, salvou duas cadelas e 14 gatos. Na ocasião, o fogo consumiu obras célebres do modernismo brasileiro, como a tela Samba, de Di Cavalcanti, que adornava o apartamento. As chamas também destruíram mais de setenta Barbies dos anos 80, que eram colecionadas por ela. Em 2015, chegou a protagonizar a série Amor de Pet – Sabine e Seus Adoráveis Bichinhos Adotados, (disponível na plataforma Amazon Prime Video), em que era filmada resgatando animais das ruas.

Caçula do casal, tem uma irmã mais velha, Muriel. “Ela era mais quieta. Soube pelo Jean que saiu de casa há 15 ou 20 anos e não dava notícias”, conta Bergamin. Responsável pela mãe, Sabine começou a articular o golpe em 2020, quando contratou uma vidente que abordou a idosa na saída de um banco alegando que sua filha estava doente e que morreria em breve. Segundo a polícia, Geneviève passou a fazer pagamentos milionários por um suposto tratamento espiritual para Sabine, e foi isolada das pessoas de seu convívio. “Não consegui contato com ela nos últimos dois ou três anos, ela estava afastada de todos os amigos próximos”, relata Bergamin.

No total, ela teria subtraído 16 quadros de artistas consagrados da coleção do pai e vendido sem o aval da mãe, a proprietária legal das obras. Entre as peças estavam quadros icônicos do modernismo brasileiro, como Sol Poente, de Tarsila do Amaral, encontrado embrulhado em plástico bolha debaixo de uma cama durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

