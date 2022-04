O legado do tapa de Will Smith para as futuras premiações

O tapa dado por Will Smith em Chris Rock durante o Oscar deste ano teve repercussão para além das consequências sofridas pelo ator — que foi banido da cerimônia por uma década. A agressão também ressoou em outra grande premiação americana do mundo das artes, o Tony Awards, o chamado “Oscar do teatro”, que acontece no dia 12 de junho. Em decorrência do incidente, a festa instituiu uma nova política para lidar com potenciais episódios de violência.

Em carta obtida pelo jornal The Hollywood Reporter, enviada a possíveis espectadores presenciais da 75ª edição do prêmio, a organização fala sobre como os produtores pretendem lidar com pessoas causadoras de incidentes violentos durante a cerimônia. “O Tony Awards tem uma política rígida de não violência. No caso de um incidente, o agressor será removido do evento imediatamente.”

A menção ao novo protocolo veio junto de outras regras padrão já adotadas pela organização da cerimônia, que incluem código de vestimenta e requisitos de vacinação, por exemplo. O Tony Awards é a primeira grande premiação conhecida a instituir publicamente uma política anti-violência após o fatídico episódio do tapa no Oscar.