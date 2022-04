A grande humilhação que o Oscar 2022 impôs a uma estrela de Hollywood

O que era para ser uma grande homenagem a Liza Minnelli, de 76 anos, durante a premiação do Oscar deste ano, tornou-se um constrangimento imenso para uma das mais importantes atrizes de Hollywood. Na cerimônia marcada pelo escândalo do tapa desferido por Will Smith no humorista Chris Rock, Liza entrou em cena de cadeira-de-rodas, ao lado de Lady Gaga e visivelmente combalida, para entregar a estatueta de melhor filme do ano a No Ritmo do Coração. Mas segundo Michael Feinstein, amigo de longa data da atriz, em entrevista esta semana ao programa The Jass Cagle Show, da rádio SiriusXM, ela teria sido “sabotada” e “forçada” a aparecer de cadeira de rodas contra a vontade. “Ela só concordou em aparecer no Oscar se estivesse na cadeira de diretora, porque está tendo problemas nas costas”, disse Feinstein.

Segundo o amigo, Liza não queria que a vissem mancando e, por isso, a ideia era que ela aparecesse sentada em uma cadeira. No roteiro, durante o intervalo, ela entraria no palco caminhando com a ajuda de alguém, sentaria e depois sairia. Mas, após a confusão com Smith, os organizadores teriam mudado abruptamente os planos para Minnelli, colocando-a na cadeira de rodas em vez de na cadeira de um diretor.

“Ela estava nervosa”, disse Feinstein. Por causa disso, segundo ele, a atriz teria passado a impressão de que estava fora de si. “Imagine ser de repente forçado a ser visto por milhões de pessoas do jeito que você não quer ser visto? Foi o que aconteceu com ela”, completou.