O destino de série sobre Boris Johnson após sua renúncia

Boris Johnson anunciou nessa quinta-feira, 7, que renunciará da cadeira de Primeiro-Ministro do Reino Unido após uma onda de renúncias em seu gabinete como protesto contra sua liderança. A saída de Johnson levantou questionamentos sobre o futuro de This England, série da emissora Sky focada no político. Segundo fontes ouvidas pela Variety, Kenneth Branagh, que interpreta o britânico, não gravará cenas adicionais, deixando a renúncia e a tensão dos últimos dias de fora da produção.

A decisão tem uma explicação lógica: por opção dos produtores, a série cobrirá apenas o período da primeira onda da pandemia de COVID-19, em 2020, quando Johnson, ainda no início do mandato, se envolveu em controvérsias por minimizar a gravidade da situação e, após ele mesmo ser hospitalizado em função da doença, empreender esforços para conter a crise sanitária que se agravava em todo o mundo.

No primeiro teaser, lançado em maio, Branagh aparece irreconhecível na pele de Johnson enquanto dispara frases como “precisamos ficar de olho nesse vírus da Covid”, indicando que o drama captura um período específico do seu mandato. A produção é dirigida por Michael Winterbottom e deve estrear no outono europeu, entre setembro e dezembro, quando um novo primeiro-ministro já deverá estar no posto.

Johnson, que se tornou o menino-propaganda do Brexit, obteve uma vitória eleitoral esmagadora em 2019, mas sua liderança foi atolada por escândalos e erros. O primeiro-ministro foi multado pela polícia por violar as restrições contra a Covid-19 em um dos piores momentos da pandemia, e uma investigação do governo sobre festas em seu escritório o responsabilizou por falta de liderança.

Nos últimos dois dias, estima-se que pelo menos 50 membros de seu governo tenham deixado seus cargos em protesto contra ele. O movimente foi uma resposta à nomeação por Johnson de um legislador denunciado por assédio, mesmo depois de ele ter sido informado do caso. O legislador foi forçado a renunciar, e o porta-voz de Johnson culpou um “lapso na memória” do premiê pelo incidente.