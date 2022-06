Líder da oposição compara Boris Johnson a personagem seboso de Star Wars

Tentando aliviar um pouco as acusações de que seria um político entediante e não muito carismático, Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista e da oposição ao governo do Reino Unido, uso e abusou de referências da cultura pop durante um discurso na Câmara dos Comuns. Nesta quarta-feira, 15, chegou a comparar o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, com o repugnante Jabba the Hutt, personagem da saga de filmes Star Wars.

“Ele acha que pode realizar truques Jedi em todo o país. Estes não são os droids que você está procurando, nenhuma regra foi quebrada, a economia está crescendo. O problema é que a força não está mais com ele”, disse o político, em referência à situação difícil vivida pelo premiê, que por pouco sobreviveu a uma moção de desconfiança.

O mecanismo é utilizado quando membros do Parlamento britânico acreditam ter motivo suficiente para destituir o líder do governo do cargo, e foi motivado pelo envolvimento de Johnson no escândalo conhecido como “Partygate”, envolvendo festas que ocorreram no governo do Reino Unido durante o lockdown contra a pandemia de Covid-19 no país. Johnson foi multado pela polícia por dar uma festa de aniversário regada a álcool, tornando-se o primeiro no cargo a ser penalizado por um crime.

“Ele pensa que é Obi-Wan Kenobi, mas a verdade é que ele é Jabba the Hutt. Na semana passada, ele se gabou de que continuaríamos a crescer a economia, esta semana a economia encolheu pelo segundo mês consecutivo. Como ajuda o Reino Unido ter um avestruz com a cabeça na areia?”, completou.

Na saga, Jabba the Hutt é apresentado como um gângster alienígena obeso, corrupto e com formato de lesma, sendo um dos antagonistas da história. Já Obi-Wan Kenobi, um sábio mestre Jedi, é responsável por auxiliar o protagonista Luke Skywalker ao longo dos filmes.

Em resposta, o premiê disse que o país tem um número de empregados que supera nações como Alemanha, França, Itália e Canadá e que, apenas nos primeiros cinco meses do ano, foram atraídos mais de 16 bilhões de libras em investimentos nos setores de tecnologia, valor três vezes maior que a Alemanha e duas vezes maior que a França.

Politicamente, no entanto, a situação do premiê é longe de estável. Apesar de ter sobrevivido à votação pelo cargo, isso não pode ser descrito como um bom resultado para o premiê. Ele perdeu o apoio de uma proporção maior do partido do que a ex-primeira-ministra Theresa May quando enfrentou um voto de desconfiança em 2018. Ela também não foi destituída, mas o desgaste foi tanto que, após cinco meses do resultado, May abdicou.

