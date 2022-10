O apoio velado de Luciano Huck a Lula nas eleições

Atualizado em 28 out 2022, 17h04 - Publicado em 28 out 2022, 17h01

Sem declarar apoio direto a nenhum dos candidatos à presidência neste ano, Luciano Huck demonstrou, de forma velada, que deve votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno no próximo domingo, 30, na disputa contra Jair Bolsonaro (PL). Nesta sexta-feira, 28, o apresentador compartilhou uma foto com Simone Tebet, que está participando ativamente da campanha do petista. “Remando na mesma direção. Pela democracia, por um Brasil mais eficiente e afetivo”, escreveu o marido de Angélica, que reforçou seu voto em Lula nesta semana.

Confira:

Remando na mesma direção. Pela democracia, por um Brasil mais eficiente e afetivo. @simonetebetbr pic.twitter.com/HdSY0YnTta — Luciano Huck (@LucianoHuck) October 28, 2022