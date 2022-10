Angélica reitera apoio a Lula – mesmo com silêncio de Luciano Huck

Atualizado em 25 out 2022, 17h25 - Publicado em 25 out 2022, 16h39

Luciano Huck não se posicionou nas eleições presidenciais disputadas entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em contrapartida, Angélica, que já havia declarado seu voto no petista no primeiro turno, realizado em 2 de outubro, reiterou sua escolha nesta terça-feira, 25, às vésperas do segundo turno, que acontecerá no próximo domingo, 30. “Domingo deixou de ser sobre um partido, deixou de ser sobre um candidato. É sobre o futuro que deixaremos para nossas crianças, nosso povo e nossa terra. É sobre a defesa da democracia e o resgatar do melhor em nós. Por isso, o meu voto é 13”, escreveu a apresentadora em seu perfil no Twitter.

Domingo deixou de ser sobre um partido, deixou de ser sobre um candidato. É sobre o futuro que deixaremos para nossas crianças, nosso povo e nossa terra. É sobre a defesa da democracia e o regastar do melhor em nós. Por isso o meu voto é 13. — Angélica Huck (@angelicaksy) October 25, 2022