O apelo de Arnold Schwarzenegger aos antissemitas

Astro de Hollywood e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger compartilhou um vídeo no YouTube em que apela para que antissemitas e outros preconceituosos abandonem o discurso de ódio e escolham um novo caminho. “Nazistas? São fracassados. Confederados? Fracassados. Separatistas? Fracassados. Eu não quero que você seja um fracassado”, disse ele.

Se dirigindo diretamente aos antissemitas, o protagonista de O Exterminador do Futuro (1984) alertou que todos que escolhem o “caminho do ódio”, acabam morrendo “tão miseráveis quanto viveram”. “É mais fácil arrumar desculpas e dizer que os judeus conspiraram para te atrasar do que admitir que você precisava se esforçar mais”, disse. “Não importa o quão longe você tenha ido, quero que saiba que você ainda tem a chance de escolher uma vida de força. Você precisa lutar a guerra contra você mesmo”.

Filho de um militar nazista, o ator já havia citado o passado do pai recentemente, ao pedir pelo fim da guerra na Ucrânia. “Quando meu pai chegou a Leningrado, ele estava animado com as mentiras de seu governo. Quando deixou a cidade, estava devastado, mentalmente e fisicamente.”, disse se dirigindo aos soldados russos.