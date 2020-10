Novo filme de James Bond pode ser lançado direto em streaming

Atualizado em 25 out 2020, 13h46 - Publicado em 25 out 2020, 13h06

O novo filme de James Bond, 007 – Sem Tempo para Morrer, pode ir diretamente para plataformas de streaming como Netflix e Amazon Prime. Antes programado para abril de 2020, foi postergado para novembro por causa da pandemia e, recentemente, empurrado para abril de 2021. Os atrasos sucessivos já teriam levado os produtores a perdas de 30 a 50 milhões de dólares.

Com orçamento em torno de 250 milhões de dólares, o último capítulo da saga de Daniel Craig como o agente 007 estaria sendo negociado pelas plataformas pelo valor mínimo de 600 milhões, conforme reportaram veículos como Variety, especializada em shows e espetáculos.

Duas perguntas circulam entre os profissionais da indústria cinematográfica: Netflix, Amazon e demais serviços de streaming estariam dispostos a pagar a estratosférica quantia pelos direitos exclusivos de um só filme, ainda que muito aguardado pelo público? E os principais patrocinadores (Heineken, Land Rover e Omega) manteriam os termos do acordo se a janela de lançamento nos cinemas fosse fechada?

Oficialmente, a MGM, estúdio que investiu na produção, e a Eon, empresa de Barbara Broccoli (filha do lendário produtor Albert R. Broccoli) que detém os direitos do personagem, não confirmam que o filme esteja sendo leiloado. A assessoria da MGM declarou que tem compromisso com seus distribuidores internacionais e que pretende proporcionar a experiência plena de tela grande ao público. Resta saber se a pandemia terá arrefecido nos Estados Unidos e na Europa em abril de 2021 e se o público estará disposto a retornar às salas de cinema tão cedo.