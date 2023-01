No hospital, Jeremy Renner divulga nova temporada de série

Após sofrer um grave acidente no primeiro dia do ano, o ator Jeremy Renner, de 51 anos, divulgou diretamente do hospital que a segunda temporada da série Mayor of Kingstown, da Paramount+, tem sua estreia marcada para o dia 15 de janeiro. O ator ainda está internado se recuperando do acidente com um veículo usado para retirar neve. Renner teve o lado direito do peitoral afundado e parte superior do tronco esmagada. O veículo, que pesa mais de 6 toneladas, passou por cima do ator.

Renner ficou conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel. A série Mayor of Kingstown é um thriller criado pr Taylor Sheridan e Hugh Dillon e estreou em novembro de 2021. Nela, o ator interpreta Mike McLusky, o braço direito de seu irmão mais velho, Mitch. Mike assume o cargo de prefeito após a morte de seu irmão, no primeiro episódio.

No dia 7 de janeiro, Renner divulgou outra foto celebrando o aniversário, que ele passou internado no hospital. Na legenda ele disse que não estava bem para digitar, mas agradeceu as mensagens de carinho.