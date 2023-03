Na alegria e na tristeza: 5 ex-casais famosos que continuam amigos

Se a vida privada das celebridades já atrai olhares curiosos constantemente, bisbilhotar o relacionamento de duas estrelas é atividade muito estimada pelos fofoqueiros de plantão — ainda mais se o romance acaba em inimizade e baixaria. Na contramão, alguns desses casais continuam bons amigos mesmo após o término, e fazem questão de rasgar elogios aos ex. Relembre 5 exemplos de antigos cônjuges do showbiz que conservaram a camaradagem:

Bruce Willis e Demi Moore

Casados entre 1987 e 2000, os atores têm três filhas juntos. O término foi amigável e os dois mantiveram um laço aprazível, seja fazendo viagens em família, seja compartilhando um período do isolamento durante a pandemia. Recentemente, após o diagnóstico de demência de Willis, o ex-casal provou, mais uma vez, que ainda são família: os comunicados que atualizam os fãs sobre as condições de saúde do ator sempre são assinados por sua atual esposa, suas filhas — e também por Demi. No último aniversário de Willis, em 19 de março, a atriz compartilhou um vídeo em seu Instagram que mostra a família reunida para comemorar. “Feliz aniversário, BW! Que bom que pudemos celebrar você hoje. Te amo e amo nossa família. Obrigada a todos pelo amor e desejos calorosos – todos nós os sentimos”, escreveu Demi na legenda.

Gwyneth Paltrow e Chris Martin

Durante sua passagem pelo Brasil, em turnê com o Coldplay, o vocalista Chris Martin esbanjou simpatia e conquistou novos fãs. No passado, o encanto de Martin atingiu em cheio a atriz americana Gwyneth Paltrow: eles foram casados entre 2003 e 2014, e se divorciaram dois anos depois. Mas continuaram ótimos amigos. O casal compartilha dois filhos, a jovem Apple, de 18 anos, e o adolescente Moses, de 16. “Acho que Chris e eu fomos feitos para ficarmos juntos e ter nossos filhos. Mas nosso relacionamento é muito melhor assim: amigos, pais e família”, disse a atriz em 2019. No ano anterior, ela havia se casado novamente, e convidou Martin para sua grande lua de mel. “Meu novo marido e seus filhos, meus filhos, meu ex-marido. Foi muito moderno”, descreveu Gwyneth.

Lenny Kravitz e Lisa Bonet

Lenny Kravitz não é só próximo da ex, como também grande amigo do ex da ex. Explicamos: o cantor e a atriz Lisa Bonet foram casados de 1987 a 1993 e tiveram uma filha, a também atriz Zoë Kravitz. Em 2007, Lisa casou-se novamente com o ator Jason Momoa, mas os dois se divorciaram no início de 2022. Acontece que Kravitz se manteve próximo da família e, da amizade com Lisa, nasceu um carinho por Momoa — a ponto de compartilhar em seu Instagram um post no último aniversário do astro de Aquaman. “As pessoas não conseguem acreditar como Jason e eu somos próximos, ou como ainda sou próximo da mãe de Zoë, como todos nós nos relacionamos. Nós apenas fazemos isso porque é isso que você faz. Você deixa o amor mandar”, disse Lenny em 2020. “Obviamente, depois de um rompimento, dá trabalho e leva tempo, cura e reflexão, etc. Mas, quanto a Jason e eu? No momento em que nos conhecemos, pensamos ‘Eu amo esse cara.’”

Emma Stone e Andrew Garfield

O romance que extrapola a ficção e floresce também na vida real é um clichê do showbiz que não cansa de derreter corações. Andrew Garfield e Emma Stone são um exemplo adorável: o ex-casal se apaixonou durante as filmagens de O Espetacular Homem-Aranha e ficaram juntos por quatro anos, até 2015. Hoje, Emma é casada e tem uma filha, mas os dois seguem amigos e trocam palavras de carinho um sobre o outro desde então. No ano passado, Garfield compartilhou que, na época em que surgiram os rumores de que ele estaria de volta à pele do Homem-Aranha, Emma lhe enviava mensagens continuamente, por curiosidade. Ele, é claro, manteve em segredo: “E então ela viu. E disse ‘Você é um idiota'”, revelou o ator.

Florence Pugh e Zach Braff

Enquanto sua carreira decolava no cinema, Florence Pugh viveu um romance de três anos com o ator, diretor e roteirista Zach Braff. Em agosto de 2022, a atriz revelou que o relacionamento havia terminado meses antes. “Estamos tentando fazer essa separação sem que o mundo saiba, porque é um relacionamento sobre o qual todo mundo tem uma opinião”, disse Pugh à revista Harper’s BAZAAR, em referência às constantes críticas sobre a diferença de 21 anos entre os dois. Eles permanecem amigos: conhecido pelo papel na série Scrubs, Braff acaba de lançar seu filme A Good Person, estrelado por ninguém menos do que a ex. Na noite de estreia, posaram juntos para as fotos. “Ela é uma atriz de outro nível. Quero dizer, ela é simplesmente inacreditável. Eu queria escrever algo para ela”, disse Braff recentemente, admitindo que Florence foi sua musa inspiradora.