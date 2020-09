‘Mulher-Maravilha 1984’ é adiado – novamente

O filme Mulher-Maravilha 1984 foi adiado mais uma vez pela Warner Bros. Porém, o estúdio ainda tem planos de colocar o longa em cartaz este ano. A superprodução estrelada por Gal Gadot estava prevista para estrear em 2 de outubro. Agora, deve ser lançado nos Estados Unidos em 25 de dezembro.

Inicialmente marcado para estrear em 5 de junho, o filme foi adiado para 14 de agosto com a quarentena provocada pela pandemia do novo coronavírus, que levou ao fechamento das salas de cinema no mundo. Em seguida, o longa foi para outubro, e agora para dezembro.

Mulher-Maravilha 1984 é uma das superproduções que insistem no calendário de 2020. Além do longa, ainda estão agendados para este ano o filme solo da heroína da Marvel Viúva-Negra, em novembro, mesmo mês de 007 – Sem Tempo para Morrer. O esperado Dune, com Timothee Chalamet, Oscar Isaac e Zendaya no elenco, está marcado para dezembro, mas rumores sugerem que ele será adiado para 2021.

Nos Estados Unidos, principal mercado da indústria cinematográfica, cerca de 70% das salas reabriram. Na China, o segundo maior mercado do setor, os cinemas ensaiaram uma reabertura, fecharam, e recentemente abriram de novo, funcionando com capacidade reduzida.