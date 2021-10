Morre Leslie Bricusse, autor da trilha sonora de ‘007 Contra Goldfinger’

O compositor britânico Leslie Bricusse, autor de trilhas sonoras de filmes icônicos como 007 Contra Goldfinger (1964), Com 007 Só Se Vive Duas Vezes (1967) e A Fantástica Fábrica de Chocolate (1971), morreu nesta terça-feira, 19, aos 90 anos. A informação foi divulgada por sua amiga de longa data, a atriz Joan Collins. “Um dos maiores compositores de nosso tempo”, escreveu ela no Instagram.

Ao longo da carreira, Bricusse ganhou duas estatuetas no Oscar pelas trilhas sonoras de O Fabuloso Doutor Dolittle (1967) e Victor ou Vitória? (1982) e um Grammy para a trilha do musical da Broadway Stop the World – I Want to Get Off (1961). Entre diversas composições notáveis está ainda a música Can You Read My Mind, do filme Superman (1978), escrita em parceria com John Williams. Ao todo, ele teve dez indicações ao Oscar, sendo cinco de melhor música e cinco de melhor trilha sonora.

Nascido em Londres, em 1931, Bricusse se notabilizou por escrever letras divertidas, espirituosas e inteligentes para filmes populares. “A música ilumina o significa da letra, assim como a letra pode ter apenas aquela melodia e nenhuma outra”, escreveu ele em sua autobiografia. Além de John Williams, ele compôs também com John Barry, Anthony Newley e Jerry Goldsmith.