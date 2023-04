Mauricio de Sousa perde vaga na ABL; saiba quem levou

Apesar da grande expectativa, Mauricio de Sousa não foi eleito como imortal pela Academia Brasileira de Letras (ABL) nesta quinta-feira, 27. Aos 87 anos, o quadrinista perdeu a vaga para o filólogo Ricardo Cavaliere, de 69 anos, por esmagadores 35 votos a 2 — dois membros votaram em branco. A disputa também incluía o jornalista James Akel. Cavaliere vai ocupar a cadeira 8, que pertenceu a Cleonice Berardinelli, acadêmica mais longeva da instituição. Na semana passada, Heloísa Buarque de Hollanda foi eleita para a outra vaga que estava aberta.

Em uma simpática carta aos imortais, Mauricio havia defendido sua candidatura dizendo que seus personagens ajudaram a despertar o interesse pela literatura em várias gerações de brasileiros. Apesar de as eleições da ABL serem secretas, era esperado certo favoritismo para Mauricio. Paulo Coelho, por exemplo, apoiou o quadrinista e declarou a certeza de seu voto através do Twitter. “O momento é agora”, escreveu, quando Sousa ameaçou desistir. Neste ano, Mauricio celebrou os 60 anos da criação da inescapável Mônica, inspirada em sua filha.

Ricardo Stavola Cavaliere é grande especialista em letras e linguística do país e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense (UFF), onde hoje atua no programa de pós-graduação. Cavaliere graduou-se em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1975. Pela mesma instituição, é mestre e doutor em Língua Portuguesa – Letras Vernáculas. Também formou-se em direito, em 1996. Já na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), cumpriu estágio de pós-doutorado em História da Gramática no Brasil, supervisionado por Evanildo Bechara, referência nos estudos de gramática no país e também imortal da ABL.

Além de assinar mais de uma centena de artigos acadêmicos correspondentes à sua área de especialidade, Cavaliere é membro da Academia Brasileira de Filologia, do Conselho Editorial da Editora Lexikon, da Editora Lucerna, da Revista Todas as Letras e da Revista Verbum. É diretor da Revista Confluência e conselheiro do Real Gabinete Português de Leitura e do Liceu Literário Português — além de outras associações nacionais e internacionais, como a Société de Linguistique Romane e a Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas.

