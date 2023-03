A força que Paulo Coelho está dando para Mauricio de Sousa na ABL

O escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, Paulo Coelho, postou uma mensagem no Twitter nesta quinta-feira, 23, declarando voto em Mauricio de Sousa para a cadeira 8 da ABL. A eleição, que será secreta no dia 27 de abril, tem como concorrentes também o filólogo Ricardo Cavaliere e o jornalista James Akel.

“Caso Mauricio de Sousa resolva levar até o final sua candidatura para a ABL, ele pode ter certeza do meu voto. Não hesite Mauricio! Um ou outro acadêmico vai sugerir ‘na próxima vaga’ – não acredite! O momento é agora”, escreveu o acadêmico. Em resposta, Mauricio de Sousa escreveu, também no Twitter: “Paulo, pessoas como nós não conjugam o verbo hesitar. Uma honra ter o seu voto. Obrigado.”

Nos bastidores, contudo, a concorrência de Mauricio de Sousa se move para minar seu favoritismo. Um dos concorrentes, o filólogo Ricardo Cavaliere, aposta em uma campanha discreta, em moldes mais tradicionais. Já o jornalista James Akel não hesitou em lançar mão de um argumento capcioso na tentativa de desqualificar o pai da Mônica. Do alto de sua autoridade como autor do livro Marketing Hoteleiro com Experiências, Akel defendeu sua candidatura à ABL em vídeo no qual saca de um velho argumento: histórias em quadrinhos não seriam literatura.

As últimas eleições foram para lá de badaladas e ajudaram a revitalizar os corredores do Petit Trianon com a escolha de um músico, Gilberto Gil, de um cineasta, Cacá Diegues, e de uma atriz, Fernanda Montenegro. Os discursos dos três, em defesa da valorização da língua portuguesa, repercutiram como nunca na imprensa.

