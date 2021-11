Marília Mendonça: Caiado decreta luto e oferece estádio para velório

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi às redes sociais nessa sexta-feira, 4, para se solidarizar com a morte da cantora sertaneja Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo na cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Em uma sequência de tuítes, Caiado decretou luto oficial de três dias no estado, e ofereceu a Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada, para o velório da goiana. “O velório de Marília Mendonça está autorizado a ser no Goiânia Arena para que os fãs possam se despedir, se esse for o desejo da família,” escreveu o político.

Caiado também descreveu a sexta-feira como um “dia muito triste para a música sertaneja” e manifestou seus sentimentos à família. “Não existem palavras para descrever esse momento. Só podemos pedir que Deus console e conforte o coração de todas essas famílias, amigos e o pequeno Léo, filho da cantora”, escreveu ele. “Marília tinha um grande coração e se destacava por, além de levar alegria aos brasileiros, ajudar e cuidar das pessoas. Goiás está em luto”

Nascida na cidade de Cristianópolis, no interior do estado, Marília falava com orgulho sobre a origem goiana, de onde herdou o gosto pelo sertanejo. O corpo foi levado para o IML de Caratinga, onde deve passar por uma perícia antes de ser liberado para a família. Ainda não há detalhes sobre o sepultamento. Além da cantora, também morreram seu produtor, Henrique Ribeiro, seu tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, e o piloto e o copiloto da aeronave, que não tiveram os nomes divulgados.

