Acidente de avião com Marília Mendonça não deixa sobreviventes

A cantora Marília Mendonça, 26 anos, morreu em um acidente de avião nesta sexta-feira, 5. A aeronave que levava cinco pessoas caiu em uma área de difícil acesso, em uma cachoeira, em Piedade de Caratinga, Minas Gerais, o que dificultou a operação de resgate que continua em ação. Marília faria um show na cidade nesta sexta, e ficaria em Minas Gerais ao longo do fim de semana. Todos os que estavam na aeronave morreram.

A assessoria da cantora divulgou a seguinte nota de pesar: “Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos.”

O Corpo de Bombeiros divulgou também um comunicado confirmando a morte: “O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais”.

Segundo a equipe da cantora, Marília usava com frequência a aeronave, um bimotor, para o trajeto entre shows. Ainda não se sabe qual o motivo do acidente.