Cantora Marília Mendonça morre aos 26 anos após sofrer acidente de avião

A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, morreu na tarde desta sexta-feira, 5, após sofrer um acidente de avião em uma zona rural da cidade Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Além da cantora, também morreram seu produtor, Henrique Ribeiro, seu tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, e o piloto e o copiloto (que não tiveram os nomes divulgados). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista. A cantora deixa o filho Leo, de quase dois anos, fruto do relacionamento com o cantor Murilo Huff. O voo decolou de Goiânia e tinha como destino a cidade de Caratinga, onde ela faria um show na noite desta sexta, para um público de 8.000 pessoas.

Nascida em Cristianópolis, em 22 de julho de 1995, Marília Mendonça ganhou notoriedade nacional em 2016 com a música Infiel, um de seus maiores sucessos e que lhe rendeu o título de Rainha da Sofrência. Antes, no entanto, ela já era conhecida no meio sertanejo por suas composições para outros artistas, como João Neto e Frederico, Wesley Safadão, Henrique e Juliano e Jorge e Mateus.

Em 2019, ela lançou um ousado projeto, Todos Os Cantos, em que se apresentava de surpresa em grandes cidades brasileiras, reunindo multidões. O trabalho foi um sucesso de vendas, lhe rendendo o Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja. Fenômeno de popularidade nos últimos anos, a cantora bateu o recorde de audiência em abril de 2020 em uma live do YouTube, quando mais de 2,9 milhões de pessoas assistiram simultaneamente à apresentação que ela em casa.

O último grande projeto da artista foi o Patroas 35%, uma mega-turnê com a dupla Maiara e Maraísa, que iria circular por cinco grandes capitais brasileiras em 2022, como parte da retomada de grandes shows no pós-covid. O trabalho já havia rendido, inclusive, um novo álbum, disponível nas plataformas de streaming, com seis faixas inéditas.