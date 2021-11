5 hits de Marília Mendonça que a alçaram ao topo do ‘feminejo’

A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, morreu na tarde desta sexta-feira, 5, após sofrer um acidente de avião na cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Nascida no interior de goiás, Marília despontou no cenário musical em 2016 com o sucesso Infiel, que acumula mais de 90 milhões de reproduções no spotify. Com uma voz potente e letras sobre amores arrebatadores e corações partidos, a cantora logo se consolidou como a “Rainha da sofrência”, abrindo as portas do sertanejo — um gênero tipicamente masculino, e deveras machista — para as vozes femininas que deram nova cara ao gênero com o “feminejo.” A ascensão meteórica se sustentou nos anos seguintes, inclusive durante a pandemia, quando Marília bateu recordes de audiência com lives feitas direto da sala de casa. A seguir, confira os cinco maiores sucessos de Marília Mendonça:

Infiel

Ciumeira

Todo Mundo Vai Sofrer

Amante Não Tem Lar

Eu sei de Cor