Marília Mendonça: 100 mil pessoas são esperadas no velório da cantora

Os corpos da cantora Marília Mendonça, do tio e assessor dela Abicieli Silveira Dias Filho e do produtor Henrique Ribeiro foram liberados pelo Instituto Médico Legal de Caratinga, no interior do Minas Gerais, na madrugada deste sábado, 6. O velório está previsto para começar às 13h no Ginásio Goiânia Arena. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade, haverá um cortejo do ginásio ao Cemitério Memorial Parque, onde a cantora será enterrada, às 17h30. São esperadas 100 mil pessoas.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi às redes sociais nessa sexta-feira, 4, para se solidarizar com a morte da sertaneja, vítima de um acidente aéreo na cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Em uma sequência de tuítes, Caiado decretou luto oficial de três dias no estado, e ofereceu a Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada, para o velório da goiana. “O velório de Marília Mendonça está autorizado a ser no Goiânia Arena para que os fãs possam se despedir, se esse for o desejo da família,” escreveu o político.

Nascida na cidade de Cristianópolis, no interior do estado, Marília falava com orgulho sobre a origem goiana, de onde herdou o gosto pelo sertanejo. O corpo foi levado para o IML de Caratinga, onde deve passar por uma perícia antes de ser liberado para a família. Ainda não há detalhes sobre o sepultamento. Além da cantora, também morreram seu produtor, Henrique Ribeiro, seu tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, e o piloto e o copiloto da aeronave, que não tiveram os nomes divulgados.