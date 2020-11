Mads Mikkelsen vai substituir Johnny Depp em ‘Animais Fantásticos’

O ator Mads Mikkelsen, 55 anos, foi confirmado no papel do vilão Gellert Grindelwald, na franquia Animais Fantásticos. Ele toma o posto antes ocupado por Johnny Depp, demitido recentemente, logo depois de perder um processo contra o jornal The Sun, que o chamou de “agressor de mulher”.

Rumores de que Mikkelsen assumiria o papel foram divulgados ao longo das últimas semanas, assim como a revelação de que o ator, na verdade, já era o favorito do diretor David Yates para o papel, antes de Depp ser contratado. O terceiro filme da saga está marcado para estrear em 15 de julho de 2022.

Com um currículo amplo, Mikkelsen ganhou fama mundial em 2006, com 007 ‑ Cassino Royale. Em seguida, estrelou o filme indicado ao Oscar de melhor longa estrangeiro A Caça (2012), e foi protagonista da série Hannibal (2013 – 2015).

Histórico

No dia 6 de novembro, Johnny Depp anunciou em seu Instagram que não iria mais interpretar o vilão Grindelwald e estava fora do próximo filme da saga Animais Fantásticos. A decisão, que partiu da Warner Bros, ocorreu após Depp perder uma batalha judicial contra um jornal britânico que o chamou de “espancador de esposa”. Uma reportagem da revista Variety apontou que o motivo para a saída de Depp passa também pela fusão da Warner com a gigante das telecomunicações AT&T. “Gostaria de informar que a Warner Bros. solicitou que eu deixasse o papel de Grindelwald em Animais Fantásticos, decisão que eu respeitei e aceitei”, escreveu Depp no Instagram.

Mesmo com todas as denúncias de que o ator havia agredido a ex-mulher, Amber Heard, tanto a Warner quanto a autora da franquia, a escritora J.K. Rowling, continuavam defendendo a permanência de Depp nos filmes. Porém, após a fusão das empresas, a controladora do grupo, a Time Warner, introduziu mudanças em sua cultura, não tolerando mais escândalos como esse. Para piorar, J.K. Rowling se viu envolvida em uma polêmica neste ano ao fazer comentários no Twitter considerados transfóbicos. A derrota de Depp em seu processo contra o jornal britânico foi, portanto, apenas a gota d’água de um relacionamento profissional que vinha se desgastando incessantemente.