Luciano Huck renova com a Globo e descarta concorrer à Presidência em 2022

O apresentador Luciano Huck confirmou, em entrevista ao programa Conversa com Bial, na madrugada desta quarta-feira, 16, que renovou seu contrato com a Rede Globo e será o substituto de Fausto Silva nas tardes de domingo da emissora a partir de 2022. Com a decisão, Huck não poderá concorrer a qualquer cargo político nas próximas eleições – ele era cotado como um dos presidenciáveis.

“Acho bom eu deixar a fotografia bem clara e ser o mais franco e o mais sincero possível: eu nunca me lancei candidato a nada, não estaria retirando [a candidatura] nada porque nunca me lancei”, afirmou. “Acredito muito na força da TV aberta num país como o Brasil, um país continental onde a TV ainda é o que mais nos conecta”, justificou Huck.

O comandante do Caldeirão do Huck, no ar desde 2000, tinha contrato com a Globo até 30 de junho. Até este ano, ainda havia dúvida se ele aceitaria renovar ou se deixaria a televisão para concorrer à Presidência no ano que vem. “O futuro a Deus pertence. Não tenho desejo incontrolável pelo poder, mas tenho desejo incontrolável para ajudar. Gosto do debate”, afirmou ele, ao ressaltar que não está fora do debate político.

Fausto Silva, o Faustão, confirmou em janeiro que saíra da emissora, onde apresenta o Domingão desde 1989, no fim de 2021 e retornará para a Band. A Globo ainda estuda como será o novo programa comandado por Huck e também o que irá colocar no lugar do Caldeirão, exibido aos sábados.