O político que herdará a rede de contatos de Huck na campanha ao Planalto

Com a iminente saída de Luciano Huck da corrida eleitoral de 2022, quem herdou boa parte das ótimas relações do apresentador na política foi o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

O gaúcho tem conversado com muitos nomes do meio empresarial, artístico e dos partidos e movimentos que estavam alinhados com Huck.

É uma relação de proximidade e troca de experiências que deve fortalecer a rede do tucano, que disputará as prévias do partido para tentar o Planalto.