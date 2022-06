Kevin Spacey responderá processo por crimes sexuais em liberdade

Após fazer sua primeira aparição nos tribunais do Reino Unido na manhã desta quinta-feira, 16, Kevin Spacey, acusado de agressão sexual, conquistou o direito de ir e vir da Inglaterra, após sugestão da Justiça de apreender seus documentos. Acusado de quatro crimes sexuais por três homens diferentes, o ator poderá se movimentar livremente durante o correr do período que antecede seu julgamento, o que inclui viajar para os Estados Unidos a trabalho. O juiz marcou para o dia 14 de julho a próxima audiência do caso, que acontecerá no Tribunal da Coroa de Southwark, no sul de Londres.

Durante a audiência que Spacey compareceu para reconhecer as acusações, a promotora Nalatie Dawson disse que, embora entendesse que o ator queria voltar para a América para trabalhar, algo que a promotoria não queria impedir, eles estavam preocupados com viagens fora do Reino Unido em decorrência da data do julgamento estar próxima. Dawnson sugeriu que Spacey fosse afiançado sob condição de entregar seus documentos de viagem e passaporte para garantir que ele não deixasse o Reino Unido, que ele dormisse em seu endereço em Londres e não entrasse em contato com as testemunhas de acusação, exceto se necessário através de seus advogados.

Após ouvir o advogado de Kevin Spacey, Patrick Gabbs, que argumentou contra essas condições de fiança alegando serem excessivas, o vice-magistrado-chefe Tan Ikran disse acreditar que o ator não representa risco. “Você cooperou com as autoridades de Nova York e participou voluntariamente desses procedimentos hoje. De fato, retirei o mandado emitido para sua prisão porque era desnecessário. Não fui persuadido, tendo em mente tudo o que ouvi, que você não se renderá, que é a verdadeira preocupação”, disse diretamente a Spacey.

Vencedor de duas estatuetas do Oscar, Kevin Spacey viu sua carreira ruir em 2017 quando foi alvo de diversas acusações de agressão sexual nos Estados Unidos. No auge do movimento MeToo, desencadeado após a torrente de acusações de abuso feitas contro o famoso produtor Harvey Weinstein, o ator perdeu diversos papeis no cinema e na televisão, entre eles o do presidente corrupto Frank Underwood na série House of Cards da Netflix. Spacey enfrenta novas acusações de crime sexual no Reino Unido.

A Scotland Yard, sede central da polícia metropolitana de Londres, abriu investigações contra Spacey após diversas denúncias que ocorreram principalmente no bairro Lambeth, onde fica localizado o famoso teatro Old Vic, do qual o ator foi diretor artístico entre 2004 e 2015. Duas acusações são referentes a agressões sexuais cometidas em março de 2005, sofridas pela mesma vítima — agora com mais de 40 anos. A outra é referente a uma denúncia de agosto de 2008 que envolveu atividade sexual com penetração sem consentimento. Já a última acusação, feita por um terceiro denunciante, é de abril de 2013 e ocorreu em Gloucestershire, sudoeste da Inglaterra. O ator alega ser inocente. “Vou me defender dessas acusações e estou confiante de que minha inocência será provada”, disse.