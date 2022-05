Johnny Depp: mau comportamento minou carreira do astro, diz ex-agente

A ex-agente de longa data de Johnny Depp testemunhou nessa quinta-feira, 19, e afirmou que o prestígio do astro de Piratas do Caribe na indústria degringolou ao longo dos anos por seu comportamento errático nos sets de filmagem. “No início, as equipes amavam ele. Johnny era ótimo com o time, mas ninguém gosta de ficar horas e horas esperando a estrela do filme aparecer”, relatou Tracey Jacobs, que representou Depp por 30 anos, até ser demitida em 2016.

No depoimento, Tracey relata que Depp foi “a maior estrela do mundo” durante algum tempo, mas a situação já não era a mesma há alguns anos. Segundo ela, na última década de sua parceria com Depp, o astro se atrasava constantemente para as gravações e gritava com ela algumas vezes. Tal comportamento criou uma fama tão ruim na indústria que passou a ser difícil conseguir trabalhos para ele. “As pessoas estavam falando. As dúvidas sobre o seu comportamento estavam circulando”, contou ela, que também notou um aumento no abuso de álcool e drogas.

O astro de Piratas do Caribe acusa a ex Amber de ter destruído sua carreira com um artigo no Washington Post em que ela relatava ter sido vítima de violência doméstica. Apesar de Amber não citar o nome do ex-marido, Depp afirma que ela deixou implícito que ele era o agressor, fazendo com perdesse trabalhos no cinema. Já os advogados da ex defendem que as atitudes de Depp nos sets de filmagem teriam minado sua carreira antes mesmo do texto da ex-esposa, tese corroborada pela declaração da ex-agente.

Quem também testemunhou no caso nessa quinta-feira foi Joel Mandel, ex-gerente do ator. Em um vídeo transmitido no tribunal, Mandel relatou que Depp passou a viver uma vida cara depois do sucesso de Piratas do Caribe, mas que os filmes seguintes não deram a ele o mesmo nível de retorno financeiro. Em 2015, ele pediu ao astro que reduzisse seus gastos e vendesse uma propriedade francesa de luxo, já que a situação financeira de Depp ia de mal a pior. Ele relata, inclusive, que o ator chegou a pedir 20 milhões de dólares à sua agência, mas não justificou para o que seria usado o dinheiro.

