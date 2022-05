Caso Depp: As revelações que fizeram Amber Heard chorar no tribunal

Amber Heard, ex-esposa de Johnny Depp que está sendo processada pelo ator por difamação, deu continuidade ao seu depoimento nesta quinta-feira, 5. Em prantos diante do júri, ela afirmou que seu ex-marido havia lhe agredido sexualmente com uma garrafa em uma briga na Austrália. Segundo Heard, que deu mais detalhes sobre os incidentes violentos do relacionamento conturbado, a briga com o ator aconteceu em março de 2015, durante as filmagens de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, e foi motivada pelo ciúmes de Depp e pela preocupação da atriz com o uso de drogas que ele fazia.

“Lembro-me de não querer me mexer”, disse Heard. A ex-esposa do ator descreveu a agressão em detalhes, contando ao júri que Depp a bateu repetidas vezes, arremessou garrafas em sua direção e a pressionou contra uma geladeira, tudo antes de colocá-la em cima de uma bancada e penetrá-la com uma garrafa. Segundo Amber Heard, Johnny Depp disse a ela repetidas vezes: “Eu vou te matar”.

Além da agressão sexual que disse ter sofrido na Austrália, a atriz falou sobre outros momentos em que Depp teria sido violento. O primeiro, em um jato particular em maio de 2014, quando ela diz que foi esbofeteada, jogada no chão e chutada. Outros episódios violentos também aconteceram durante uma viagem para Tóquio e na ilha particular do ator nas Bahamas. Além da violência física, Heard contou que Depp a insultava, chamando-a de “prostituta” e “vadia”.

Ao longo de seu depoimento na semana passada, Johnny Depp havia negado ter agredido a ex-esposa e deu sua versão da briga na Austrália. Ele contou ao júri que ela cortou a ponta de seu dedo médio quando atirou uma garrafa nele. Em seu testemunho, Heard diz que ficou com cortes nos braços e pés graças a vidro estilhaçado e que o ator colocou uma garrafa quebrada em sua mandíbula e ameaçou cortar seu rosto. Na manhã seguinte, ela encontrou várias mensagens escritas por Depp nas paredes com o próprio sangue e tinta.

Johnny Depp está processando Amber por difamação em um processo que corre em Virgínia, Estados Unidos, em decorrência de um artigo escrito por ela em 2018 para o jornal The Washington Post sobre violência doméstica. Divorciados desde 2016, Heard acusa o ex-marido de tê-la agredido em diversos momentos do relacionamento. Enquanto Depp diz que ele era vítima de um relacionamento abusivo com a atriz. O julgamento está previsto para durar cinco semanas.