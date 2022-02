Hit de ‘Encanto’ leva Disney ao topo da ‘Billboard’ após quase 30 anos

Lançada no final de novembro pela Disney, a animação Encanto vem surpreendendo por quebrar recordes de audiência ao redor do mundo. A trilha sonora do filme também não deixou a desejar: o hit We Don’t Talk About Bruno (Não Falamos do Bruno, na versão em português) levou a Disney de volta ao Hot 100 da Billboard após 29 anos. Trata-se da mais respeitada parada de sucessos da indústria musical dos Estados Unidos, enumerando as canções com mais vendas e execuções. O último — e até então único — tema da Disney a atingir esse posto havia sido A Whole New World, de Aladdin, em 1993. Nem mesmo Let It Go, música-tema do sucesso Frozen, conseguira – a quinta posição foi o mais longe que a performance estonteante da princesa Elsa alcançou.

Com o feito, We Don’t Talk About Bruno destronou Easy on Me, da britânica Adele, que está há 16 semanas no ranking, sendo dez delas na primeira posição. A trilha sonora completa de Encanto também está no topo lista dos álbuns mais vendidos, a chamada Billboard 200, sendo a terceira vez que conquistou esse posto nas últimas quatro semanas.

Escrita por Lin-Manuel Miranda, We Don’t Talk About Bruno é a primeira canção composta por uma única pessoa a liderar o Hot 100 em mais de quatro anos — a última foi Perfect, de Ed Sheeran —, sendo também a primeira vez que uma música de Miranda encabeça a lista. Além disso, nenhuma faixa com tantos vocalistas creditados (seis, no total) havia chegado ao posto.

Outra curiosidade é que o hit de Encanto conquistou tais números tendo baixas reproduções na rádio, o que é incomum para um ranking que leva em consideração a quantidade de giros de uma música. Easy on Me, de Adele, ainda lidera a parada Radio Songs, que monitora especificamente essas reproduções. Em comparação, a trilha da Disney atingiu 34,9 milhões de streamings nos Estados Unidos, mais que o dobro do single de Adele, que teve 14,1 milhões. Porém, nas rádios, teve apenas 1,5 milhão de impressões de audiência, contra 94,6 milhões da britânica.