‘Não Olhe Para Cima’ comeu poeira de ‘Encanto’ no streaming

Sucesso da Netflix, Não Olhe Para Cima rapidamente bateu recorde de audiência na plataforma, liderando o ranking de mais vistos em diversos países. A sátira-catástrofe do cineasta Adam McKay, porém, ficou em segundo lugar na lista de filmes mais vistos entre todas as plataformas de streaming, perdendo a primeira posição para a animação da Disney Encanto. De acordo com a empresa de dados Nielsen, ambos os filmes se destacaram no período de festas de fim de ano, entre 27 de dezembro e 2 de janeiro. Encanto foi exibido um total de 2,2 bilhões de minutos naquela semana, enquanto Não Olhe Para Cima somou 2 bilhões de minutos.

O feito é raro em ambos os casos: dificilmente os programas de TV monitorados pela Nielsen, até hoje, ultrapassaram os 2 bilhões de minutos. Atestando o potencial de audiência do período, que engloba férias e feriados, o ranking geral da mesma semana, analisando filmes e séries, traz no topo o seriado Cobra Kai, que conta com 40 episódios, da Netflix, que teve 2,42 bilhões de minutos de audiência — Encanto e Não Olhe para Cima ficam, respectivamente, em segundo e terceiro lugar no ranking geral.

A Nielsen também divulgou que aproximadamente 25% da audiência de Encanto veio de lares hispânicos, com 40% dos que assistiram tendo entre 2 e 11 anos. A animação estreou primeiro exclusivamente nos cinemas, em novembro. Já a popularidade de Não Olhe Para Cima, aposta na corrida do Oscar deste ano, também se deve a um público amplo, dividido entre as faixas etárias de 18 a 34, 35 a 49, e 50 a 64 anos.