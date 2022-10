‘Halloween Ends’ toca o terror nas bilheterias dos cinemas no Brasil

Terceiro e último filme da nova trilogia do assassino mascarado Michael Myers, Halloween Ends estreou nos cinemas nacionais no topo da bilheteria. De acordo com dados da Comscore, o longa estrelado por Jamie Lee Curtis arrecadou 3,02 milhões de reais e arrebanhou 156.810 espectadores entre os dias 13 e 16 de outubro. Ocupando o segundo lugar no ranking dos filmes mais vistos está o terror Sorria, 2,82 milhões de reais, seguido de A Mulher Rei, com Viola Davis, que faturou 2,35 milhões.

Na América do Norte, que combina os dados de Estados Unidos e Canadá, o lançamento de Halloween Ends também foi positivo. Apesar de ficar um pouco abaixo do valor projeto (entre 50 e 55 milhões de dólares), o filme, que teve estreia simultânea no streaming Peacock, não fez feio ao somar 41,25 milhões de dólares. A produção também tornou-se a primeira a arrecadar mais de 40 milhões de dólares desde Não, Não Olhe, aguardado longa de terror de Jordan Peele, em junho.

Tanto no Brasil como no exterior, a história de Michael Myers enfrenta concorrência forte entre os filmes de terror com Sorria. Desde seu lançamento em 29 de setembro, o longa já arrecadou nos cinemas nacionais 13,15 milhões de reais com um público de 754.920 pessoas. Na América do Norte, os resultados são ainda melhores: o thriller sobrenatural da Paramount já lucrou 71,1 milhões de dólares — resultado mais do que ótimo para um produção que teve investimento de 17 milhões.

Completam o ranking de filmes mais vistos no Brasil Aventuras de Tadeo e a Tábula de Esmeralda, em quarto lugar, seguido de Caça Implacável, Amsterdam, Órfã 2 – A Origem, Minions 2: A Origem de Gru, Ingresso Para o Paraíso e Bem-vinda a Quixeramobim, respectivamente.

