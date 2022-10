‘Halloween Ends’: o que esperar do final da festejada franquia do terror

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A cidade de Haddonfield nunca mais foi a mesma depois dos ataques de Michael Myers. O assassino mascarado é como uma infecção maligna, que se esgueira e contamina as ruas e, principalmente, as pessoas. Após incontáveis batalhas contra o vilão, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) está tentando seguir em frente e superar seus traumas, dentre eles a morte da filha. Uma das formas que encontrou para exorcizar suas dores foi escrever um livro de memórias. A heroína da franquia Halloween, porém, vê sua paz sendo perturbada novamente com a chegada de um novo assassino que traz Myers de volta em Halloween Ends, em cartaz nos cinemas.

Além de capturar os fãs de terror pela nostalgia envolvendo os personagens criados por John Carpenter em 1978, o último longa da nova trilogia comandada por David Gordon Green explora, com competência, um tema sensível: o trauma causado pelo assassino mascarado na vida de Laurie e de todos os habitantes da cidade. Ambientado quatro anos após o segundo filme, Halloween Kills, no qual Michael Myers fez um banho de sangue e desapareceu, Haddonfield permaneceu em estado de calamidade. Ondas de mortes, suicídios e acidentes continuaram a cercar a região, como se estivesse amaldiçoada. Em meio a esse cenário, o jovem Corey (Rohan Campbell), durante uma noite de Dia das Bruxas em que estava trabalhando de babá, acaba matando uma criança acidentalmente — o que faz com que todos se virem contra ele. A influência do meio sobre a índole do rapaz é tanta que, após encontrar Michael Myers em seu esconderijo, o rapaz assume a alcunha de assassino ao lado do vilão.

A trama traz um toque de frescor ao filme, mas o que deve agradar mesmo seus fãs é a decisão dos produtores de redobrar a aposta em cenas sangrentas e viscerais. A história em si peca, entretanto, por detalhes forçados como o romance tosco entre Corey e a neta de Laurie Strode. A franquia Halloween, que já teve incontáveis filmes, nunca precisou de relacionamentos amorosos para mostrar a que veio — seu forte está em ser um slasher sem grandes explicações. A figura de Michael Myers, descrito pela protagonista como a verdadeira face do mal, sempre foi envolta em mistério. Não se sabe ao certo, por exemplo, se a figura tem algo de sobrenatural. Como o próprio título diz, Halloween Ends encerra de vez a história de Laurie e Michael com um confronto repleto de violência e um final digno para ambos — mostrando que a protagonista Jamie Lee Curtis, na maturidade de seus 63 anos, ainda dá um baile em heroínas do terror mais jovens.