Esquenta de Halloween: 4 dicas para ver no streaming em outubro

Outubro acabou de começar, e o mês promete animar os amantes do terror com uma série de novas produções do gênero. Isso porque no final do mês, dia 31, se comemora o Halloween, também chamado no Brasil de Dia das Bruxas. Entre as séries e filmes que devem chegar ao streaming, algumas opções se destacam pelo clima irreverente e nostálgico. Confira a seguir o que ver para se animar para a data:

Abracadabra 2

Onde: já disponível no Disney+

Continuação do longa famoso de 1993, a comédia de Halloween acompanha as irmãs Sanderson no século XXI, quando a Vela da Chama Negra é acesa e elas são ressuscitadas. Agora, um grupo de adolescentes precisará impedir que a bruxas instaurem o caos em Salem em busca de vingança. Leve e divertida, é uma ótima pedida apara assistir com as crianças.

O Telefone do Sr. Harrigan

Onde: disponível na Netflix a partir do dia cinco

Baseado no conto homônimo do rei do terror, Stephen King, a adaptação acompanha a relação curiosa de um idoso morto com uma criança. Antes de morrer, o Sr. Harrigan recebe de Craig um telefone celular. Quando o garoto liga para o número para desabafar sobre o bullying que sofre, recebe uma resposta surpreendente do Além.

O Lobisomem na Noite

Onde: disponível no Disney+ a partir do dia sete

O especial de Halloween da Marvel é uma homenagem a filmes clássicos do terror dos anos 1930 e 40, e foi todo filmado em preto e branco. A produção é focada em um grupo de caçadores de monstros que se reúne após a morte de seu líder para disputar a Gema de Sangue, artefato poderoso que fornece poderes especiais ao sue dono. Mas há um monstro à espreita.

The Winchesters

Onde: HBO Max

Aguardada série derivada de Supernatural, a produção ainda não teve a data de lançamento divulgada, mas chega em outubro na plataforma. A trama contará a história dos pais de Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles), os irmãos caçadores de demônios que protagonizaram a série original. A nova produção é narrada por Dean.