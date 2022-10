Esquenta Halloween: dois filmes e uma série para diferentes gostos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Os fãs de terror estão bem abastecidos neste mês de Halloween. Entre várias produções nos cinemas e outras no streaming, o programa Em Cartaz selecionou três dicas de estreias que valem uma espiada. Para quem quer um filme em família, a dica é Abracadabra 2, continuação do longa de 1993, com um divertido trio de bruxas atrapalhadas. Tanto o primeiro quanto o segundo filme estão no Disney+. Já na Netflix, o destaque é a nova série de Mike Flanagan, O Clube da Meia-Noite, outra produção cabeça do diretor que vem fazendo sucesso na plataforma. Entre as muitas estreias do cinema, o destaque é Halloween Ends, que encerra a atual trilogia estrelada por Jamie Lee Curtis. Confira mais detalhes no vídeo acima.