Festival de Cannes esnoba o cinema brasileiro na edição de 2022

Nessa quinta-feira, 14, o Festival de Cannes anunciou a programação oficial para a edição de 2022, que acontece entre 17 e 28 de maio na tradicional Riviera Francesa. Não há, porém, nenhum brasileiro na disputa pela Palma de Ouro, nem mesmo no circuito de exibições do festival. Entre os concorrentes ao prêmio principal, a Europa domina com folga, mas também há representantes da Ásia e da América do Norte. A América Latina, e não apenas o Brasil, foi esnobada da disputa, marcando presença apenas com o costarriquenho Domingo y la Niebla, de Ariel Escalante Meza, que integra a mostra Um Certo Olhar.

No line-up de Cannes, nomes já consagrados, como David Cronemberg, os irmãos Dardenne e James Gray marcam presença na disputa pela Palma de Ouro, que tem apenas três mulheres no páreo: as francesas Claire Denis e Valeria Bruni Tedeschi e a americana Kelly Reichard. Um dos destaques da competição é o russo Kirill Serebrennikov, que abandonou o país e é radicado em Berlim, concorrendo com o longa La Femme de Tchaïkovski.

O Festival volta a acontecer normalmente depois de dois anos de pandemia, e já tem cerca 35.000 pessoas credenciadas para o evento. O juri deste ano ainda não foi anunciado. Confira a lista completa:

Filme de Abertura

Z, de Michel Hazanavicius

Concorrentes à Palma de Ouro

Armageddon Time, de James Gray

Boy From Heaven, de Tarik Saleh

Broker, de Kore-Eda Hirokazu

Close, de Lukas Dhont

Crimes of the Future, de David Cronenberg

Decision to Leave, de Park Chan-Wook

Eo, de Jerzy Skolimowski

Frere et Soeur, de Arnaud Desplechin

Holy Spider, de Ali Abbasi

Leila’s Brothers, de Saeed Roustaee

Les Amandiers, de Valeria Bruni Tedeschi Nostalgia, de Mario Martone Showing Up, de Kelly Reichardt Stars at Noon, de Claire Denis Tchaïkovski’s Wife, de Kirill Serebrennikov Triangle of Sadness, de Ruben Östlund Tori and Lokita, de Jean-Pierre e Luc Daradenne RMN, de Cristian Mungiu Mostra Um Certo Olhar All the People I’ll Never Be, de Davy Chou Beast, de Riley Koeugh e Gina Gammell Burning Days, de Emin Alper Butterfly Vision, de Maksim Nakonechnyi Corsage, de Marie Kreutzer Continua após a publicidade Domingo and the Midst, de Ariel Escalante Meza Godland, de Hlynur Palmason Joyland, de Saim Sadiq Les Pires, de Lise Akoka e Romane Gueret Metronom,de Alexandru Belc Plan 75, de Hayakawa Chie Rodeo, de Lola Quivoron Sick of Myself,de Kristoffer Borgli The Silent Twins,de Agnieszka Smocynska The Stranger, de Thomas M. Wright Exibições especiais All That Breaths, de Shaunak Sen Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind, de Ethan Coen The Natural History of Destruction, de Sergei Loznitsa Estreiam em Cannes Dodoby Panos, de H. Koutras Irma Vep, de Olivier Assayas Nightfall, de Marco Bellocchio Nos Frangins, de Rachid Bouchareb Exibições fora de competição Elvis, de Baz Luhrmann Masquerade, de Nicolas Bedos November, de Cédric Jimenez Three Thousand Years of Longing, de George Miller Top Gun: Maverickby, de Joseph Kosinski Sessões da meia-noite Hunt, de Lee Jung-Jae Moonage Daydream, de Brett Morgen Smoking Makes You Cough, de Quentin Dupieux