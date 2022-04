O projeto secreto da HBO que pôe o Brasil na rota do k-pop

Da varanda de um quartinho montado em uma laje, a adolescente Carol suspira por um futuro melhor enquanto admira a onipresente torre do relógio da estação de trem Júlio Prestes, no Bom Retiro, em São Paulo. No quarto, ela divide seus poucos pertences (cama, escrivaninha e um armário) com o almoxarifado do barzinho que sua tia Regina montou lá embaixo. Carol é filha de pai coreano com mãe brasileira, que já morreu. Criada pela tia, ela quer distância do país asiático após ter sido abandonada pelo pai. O problema é que o bairro paulistano abriga a maior colônia coreana do Brasil. Para aproveitar a febre do k-pop, sua tia transformou o barzinho em um café temático em homenagem aos ídolos do momento, o grupo coreano ACT, onde ela também trabalha para ajudar a tia. Certo dia, farta de tudo isso, Carol arremessa alguns objetos contra o guarda-­roupa, mas algo mágico acontece. O armário é um portal para o dormitório dos integrantes do ACT, em Seul, na Coreia do Sul, que atravessam para o seu quarto e bagunçam ainda mais a vida da garota.

A cena de fantasia rocambolesca, acompanhada pela reportagem de VEJA, foi gravada na última semana em um estúdio de São Paulo e faz parte da série adolescente Além do Guarda-Roupa, um esforço da HBO Max em produzir conteúdo nacional para o streaming. A atração, que deverá estrear no ano que vem, acompanha a explosão da cultura asiática no país, com o sucesso dos grupos de k-pop (como o BTS) e dos doramas (as bem-sucedidas séries dramáticas asiáticas). A atriz estreante Sharon Blanche, de 23 anos, que interpreta a protagonista e também é filha de imigrantes coreanos, diz se identificar com sua personagem. “Na adolescência, a maioria dos filhos de imigrantes passa por essa fase de descoberta da identidade e tenta se afastar da cultura dos pais”, conta ela, que fala coreano fluentemente.

Na outra ponta estão os disciplinadíssimos atores coreanos Kim Woo Jin, Jae Chan, Jin Kwon e Lee Min Wook, que interpretam os músicos do fictício ACT. Todos eles são ex-integrantes de grupos reais de k-pop e toparam ficar quatro meses em São Paulo para fazer as gravações (e nenhum deles fala português). O mais famoso, Woo Jin, que interpreta o bad boy Kyung e faz par romântico com Sharon, era do Stray Kids, grupo que acumula 1,6 bilhão de visualizações no YouTube e tem milhares de fãs no Brasil. Ao final, a ideia dos produtores é que o ACT extrapole a ficção e vire, quem sabe, um grupo de verdade. “A sensação de formar o ACT foi a mesma que tivemos quando estreamos em nossos grupos antigos”, disse a VEJA Woo Jin. “Convivemos aqui no Brasil da mesma forma quando estávamos em um grupo de k-pop da vida real”, completou Jae Chan.

O interesse por cultura coreana vem crescendo por aqui e explica o investimento da HBO. Durante a pandemia, o Brasil foi um dos maiores consumidores de doramas do mundo e grupos como o BTS têm no país uma de suas maiores bases de fãs do planeta. Fazem também sucesso por aqui as séries exportadas da Coreia para o mundo, como Round 6, e filmes premiados, como Parasita, que ganhou o Oscar de melhor longa em 2020. Para Silvia Fu Elias, diretora de Conteúdos Roteirizados da HBO Max, a nova série representa uma aposta de longo prazo do canal, com dez episódios de trinta minutos cada um. “A ideia é que haja uma segunda temporada e possa ser exportada para a Coreia”, diz. Desde que a HBO Max estreou no Brasil, em junho de 2021, treze projetos nacionais já estrearam, como o musical Onda Boa, com Ivete Sanglo, o reality Queen Stars, com Pabllo Vittar e Luísa Sonza, e a série Hóspede Americano. Até 2023, a previsão é que outras quarenta produções sejam lançadas. A Coreia nunca foi tão pop.

Publicado em VEJA de 20 de abril de 2022, edição nº 2785