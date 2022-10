Esfaqueado, Salman Rushdie perdeu visão de um olho e movimento da mão

O escritor Salman Rushdie, esfaqueado em agosto, perdeu a visão de um olho e o movimento de uma das mãos como consequência do ataque, informou seu agente nesse domingo, 23. “Ele perdeu a visão de um olho, no qual foi esfaqueado. Ele teve três ferimentos graves no pescoço. Uma mão está incapacitada porque os nervos do braço foram cortados. E ele tem cerca de 15 outros ferimentos no peito e no torso.”, detalhou Andrew Wylie ao jornal espanhol El Pais.

Wylei também revelou que não pode fornecer mais informações sobre o paradeiro e estado de saúde de Rushdie, como se o escritor segue ou não internado após o ataque. O motivo seria uma questão de segurança. “Ele irá sobreviver. Isto é o mais importante”, afirmou ele.

Jurado de morte pelo Irã por ter escrito o livro Os Versos Satânicos, o autor anglo-indiano, de 75 anos, foi atacado em Nova York no dia 12 de agosto por Hadi Matar, de 24 anos, indiciado por tentativa de homicídio. De acordo com a Associated Press, Rushdie estava prestes a dar uma palestra na Chautauqua Institution, um centro educacional sem fins lucrativos no oeste da cidade, quando foi surpreendido pelo homem que desferiu as facadas.

Conforme divulgado pela NBC de Nova York, uma análise preliminar das redes sociais de Matar por parte das autoridades policiais mostrou que ele era simpático ao extremismo xiita e ao Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica, conhecido popularmente como Guarda Revolucionária Iraniana.