Escultura de Shakespeare em igreja é retrato original do bardo, diz estudo

Há tempos a aparência exata do aclamado autor William Shakespeare é tema de discordância entre estudiosos da área. Isso porque retratos apontados como os mais fidedignos foram pintados de forma póstuma, após a morte do bardo, em 1616. Um dos retratos mais famosos, conhecido como Cobbe portrait, por ser parte da coleção da família aristocrática Cobbe, foi desmascarado recentemente, apontado, na verdade, como uma imagem do poeta Sir Thomas Overbury.

Agora, um novo estudo revela que a escultura de Shakespeare posicionada sobre seu túmulo, na igreja Holy Trinity, na cidade inglesa Stratford-upon-Avon, foi feita com o autor em vida por um artista que o conhecia. Antes, o busto também era tratado como uma homenagem póstuma.

O estudo conduzido pela professora Lena Cowen Orlin, da Universidade Georgetown, em parceria com a organização Shakespeare Birthplace Trust, encontrou evidências de que a escultura foi feita por um artista especialista em memoriais que tinha um ateliê próximo ao Globe Theatre, em Londres, onde muitas das peças de Shakespeare foram apresentadas.

Ao jornal britânico The Guardian, a pesquisadora explica que a escultura é similar a outra de um amigo de Shakespeare feita por este mesmo artista, chamado Gerard Johnson, também posicionada na igreja. Segundo ela, o epitáfio e a estátua no túmulo de Shakespeare foram feitos antes da morte do bardo, tanto que a data da morte difere do padrão do resto da placa, um indício de que o espaço foi deixado em branco para ser atualizado depois. Na época, era comum que instruções para o funeral fossem deixados em vida pela pessoa, algo que Shakespeare não fez. “Ele não deixou instruções pois supervisionou a criação do próprio túmulo em vida”, diz Orlin.

Shakespeare nasceu e morreu em Stratford-upon-Avon e frequentou a igreja onde foi sepultado, como apontam registros de batismo e enterros do local. Privilégio de uma pequena parcela da população, o enterro na igreja foi possível por causa da reputação e de uma polpuda doação do pai de Shakespeare para a instituição. Ali, mais tarde, foram sepultados a esposa do bardo, Ann Hathaway, sua filha e cunhado.