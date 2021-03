Cinemas fechados levam indicado ao Oscar ‘Druk’ para o streaming no Brasil

Indicado a duas categorias do Oscar, o filme dinamarquês Druk – Mais uma Rodada teve sua estreia no Brasil alterada devido à pandemia. Com boa parte das salas de cinema fechada no país, a produção estrelada por Mads Mikkelsen será lançada na próxima quinta-feira, 25 de março, de forma simultânea nas salas de cinemas e plataformas de streaming. Inicialmente, o filme estava previsto para chegar aos cinemas antes de ir para o streaming.

A estratégia tem sido a saída para muitos estúdios desde o ano passado, especialmente nos Estados Unidos, onde a Disney deu o pontapé inicial levando a estreia da superprodução Mulan para o Disney+. Por enquanto, os cinemas fechados no Brasil causaram um atraso na estreia de diversos filmes indicados ao Oscar. Ao mesmo tempo, a premiação abriu ainda mais espaço para produções de canais como a Netflix, que já podem ser vistos no conforto do lar.

“Com a atual situação da saúde pública, os comércios e cinemas estão fechados até o final do mês de março. Adiantamos a chegada do filme nas plataformas digitais para que o público tenha a possibilidade de assistir na data de estreia”, diz o sócio e diretor da distribuidora Vitrine Filmes, Felipe Lopes, responsável pelo lançamento de Druk. A produção foi indicada ao Oscar de melhor diretor, para Thomas Vinterberg, e melhor filme internacional.

Na trama, um grupo de professores de ensino médio decide adotar uma suposta tática dos poderosos: de manter sempre um pouco de álcool no corpo. A ideia funciona até as doses aumentarem, tornando-se um problema. Inicialmente, o filme ficará disponível nas plataformas NOW, iTunes e Apple TV, Google Play e YouTube Filmes. A partir do dia 8 de abril, ele chega também ao Vivo Play e Sky Play.