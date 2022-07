Entenda o que é endometriose, a doença que levará Anitta à cirurgia

Na noite dessa quinta-feira, 7, Anitta publicou um longo desabafo no Twitter em que relata ter sido diagnosticada com endometriose após quase uma década sofrendo com dores e julgamentos. No relato, a cantora explica que sente dores incapacitantes um ou dois dias após algumas relações sexuais, ficando inclusive sem andar. “A dor é tão ruim que você quer fazer de tudo para que isso passe.”, contou em um dos tuítes. Mas afinal, o que é endometriose?

Diagnosticada em Anitta por meio de uma ressonância magnética, a doença afeta uma em cada dez mulheres brasileiras, segundo estimativa do Ministério da Saúde. No mundo, são cerca de 180 milhões de pessoas com a condição, que se manifesta quando as células do tecido que recobre o útero, chamado de endométrio (daí o nome), se proliferam em outras regiões do corpo, geralmente na região pélvica, como ovários, trompas e bexiga. Os sintomas são diversos, de cólicas severa e alterações no fluxo menstrual, a dores ao urinar e nas relação sexuais.

No caso de Anitta, a dor costuma aparecer entre 24 a 48 horas após relações sexuais, e era descrita como uma cistite de repetição — infecção comumente causada pela bactéria Escherichia Coli, presente no intestino. Sofrendo com as dores, a cantora comentou sobre o caso com uma médica recentemente, enquanto acompanhava o pai no hospital. “Ela fez meu milionésimo exame e pela milionésima vez… não tem bactéria. Nunca teve em nenhum dos exames”, relata. A doutora, então, pediu uma ressonância que constatou a endometriose.

Diagnosticada geralmente entre os 25 e 35 anos, a condição pode se iniciar precocemente, junto às primeiras menstruações. Com graus variados, ela pode se manifestar de maneira superficial, ou avançar profundamente, com focos e aderências nos órgãos da pelve. Muitas vezes negligenciada como uma “simples cólica”, o diagnóstico, não raro, acontece com anos de atraso.

O tratamento varia de acordo com a gravidade. Nos casos mais leves, é feito de maneira clínica, com o uso de anticoncepcionais, analgésicos, e DIU (dispositivo intrauterino) hormonal. Já para Anitta, o tratamento indicado foi cirúrgico, mas o procedimento costuma ser simples: é feita uma videolaparoscopia, que consiste na retirada dos focos de tecido endometrial através de pequenos buraquinhos no abdômen. Nos caos mais graves, porém, pode ser necessário a retirada de órgãos como os ovários ou até mesmo o útero, comprometendo a fertilidade.

Com o diagnóstico em mãos e o tratamento encaminhado, Anitta aproveitou para alertar para a desinformação sobre a doença. Segundo ela, quando relatou o caso há algum tempo em uma entrevista, uma série de artigos surgiram com dicas sobre como evitar a “infecção urinária de Anitta”. “Falta de higiene? Não. Falta de preservativo? Não. Falta de água? Não. Falta de pesquisar a fundo todas as variáveis que cada corpo pode responder a uma anomalia? Sim”, escreveu em um dos tuítes, antes de pedir aos seguidores que se informem adequadamente.

Vamos, galera, mulheressss. Estou aqui no auge dos acontecimentos mais inacreditáveis da minha vida um atrás do outro tipo um rajadão de bênçãos… mas num ta dando pra sorrir por motivos de: precisamos falar sobre endometriose — Anitta (@Anitta) July 8, 2022