Endometriose: ‘A dor arruinou minha vida sexual’, diz mulher de 24 anos

A endometriose é uma doença inflamatória causada por células do endométrio (tecido que reveste o útero) que crescem em outras partes do corpo, incluindo vagina, ovários e trompas. Entre os principais sintomas da doença estão cólicas menstruais intensas e dor genital antes, durante e/ou depois do sexo.

“O sexo dói tanto que eu raramente faço. A dor que sinto depois é simplesmente horrível”, descreveu a britânica Hollie, de 24 anos, à BBC. Ela está entre as 1,5 milhão de mulheres no Reino Unido que sofrem com o problema. No Brasil, a endometriose afeta de 10% a 15% da população feminina em idade fértil.

A britânica foi diagnosticada com a doença em março de 2018, mas já sofria com os sintomas há cinco anos. Segundo ela, o sexo é extremamente doloroso, o que a impede de ter um relacionamento completo, mesmo que seu companheiro – com quem tem uma filha – seja compreensivo e ofereça todo o apoio que necessita. Mas, para Hollie, a ausência de relações sexuais não deixa de ser uma preocupação e provoca ansiedade.

“Quando você tem isso [a capacidade de fazer sexo] tirado de si, a saúde mental é afetada. Isso me faz sentir como se estivesse falhando, e como se não fosse uma boa namorada”, contou. Além da vida sexual, Hollie conta que a doença interferiu também na sua educação, perspectiva de carreira e saúde mental.

Infertilidade

Outro problema causado pela endometriose é a dificuldade para engravidar – ou em alguns casos até mesmo infertilidade. Os especialistas ainda não sabem explicar porque a doença tem esse efeito, mas a hipótese mais aceita é de que seja resultado dos danos aos ovários e tubas uterinas. Hollie conseguiu gerar uma filha e gostaria de mais uma criança, mas acredita que as chances de uma segunda gestação são pequenas. “Nós dois sabemos, no fundo, que isso não vai acontecer. Mas não falamos sobre o assunto porque me deixa triste”, lamentou.

A britânica Sophie (nome fictício), de 26 anos, também teve a vida sexual afetada e enfrenta dificuldade para engravidar. Para ela, as dores eram tão extremas que não conseguia mais ter relações sexuais com seu parceiro. Isso provocou o término do relacionamento.

“Quando estávamos na cama, eu simplesmente não conseguia fazer nada. Eu não sabia o que era aquela dor e não me sentia levada a sério. Mas era uma dor terrível e ele simplesmente não entendia. No fim das contas, ele acabou dormindo com outras pessoas”, revelou à BBC. Agora, a britânica tem medo de buscar uma relação, pois se preocupa com a dificuldade em fazer sexo.