Emmy 2020: onde assistir aos vencedores da premiação

Aconteceu na noite deste domingo, 20, a 72ª edição do Emmy Awards, a primeira premiação depois da pandemia mundial de Covid-19 e a primeira cerimônia virtual de todos os tempos. Com apresentação de Jimmy Kimmel, o evento, feito em quase todo o momento de forma virtual, foi divertido com direito a um quase incêndio no palco. Entre seus principais premiados, o destaque vai para a sitcom Schitt’s Creek que venceu todas as sete categorias de comédia e Watchmen que confirmou seu favoritismo entre as minisséries e levou três troféus para casa – incluindo atriz (Regina King) e série limitada. Confira onde assistir aos vencedores das principais categorias:

ASSINE VEJA Clique e Assine

Schitt’s Creek

A série canadense que arrebatou consecutivamente todos os sete prêmios de comédia (incluindo Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor direção e Melhor série) chegou tarde ao Brasil. A produção entrou este ano para a grade do canal pago Comedy Central e na plataforma de streaming Paramount+, que disponibilizam todas as cinco temporadas.

Watchmen

Com 26 nomeações ao todo, a minissérie Watchmen, derivada das HQs de mesmo nome, levou para a casa três estatuetas – entre elas a de melhor série limitada e a de melhor atriz em série limitada para Regina King. Na trama, policiais se escondem atrás de máscaras e de um extremo anonimato para lutar contra o crime, especialmente de grupos supremacistas. A primeira temporada pode ser vista na plataforma de streaming HBO Go.

Succession

A favorita entre a categoria de Drama, a série da gananciosa família em torno do controle de um dos maiores conglomerado de mídia e entretenimento do mundo levou quatro Emmys e consagrou a HBO como o canal que angariou o maior número de troféus da noite – entre as categorias vitoriosas estão: melhor série dramática, melhor ator para Jeremy Strong e melhor direção para Andrij Parekh. Suas duas temporadas estão disponíveis na HBO Go.