Além da TV: Juliana Paes e Rodrigo Lombardi vão dublar casal em animação

Quando dublou o personagem da Tigresa em Kung Fu Panda, Juliana Paes não contou nada aos seus dois filhos, Pedro (9) e Antônio (7). A mamãe quis fazer uma surpresa e levou os herdeiros ao cinema na pré-estreia do filme. “Eles ouviram a voz do personagem, trocaram olhares comigo, mas não perceberam nada. Até vir uma cena mais longa. Meu caçula levantou da cadeira e começou a gritar no cinema ‘é a mamãe’”, conta a atriz as gargalhadas. O motivo da alegria é que Juliana, aos 41 anos, voltará a fazer dublagem.

Dessa vez, no desenho da Universal Pictures Os Croods 2. Na trama, a família pré-histórica que leva o nome do filme sai em busca de um lugar para morar e descobrem um local cercado por muros que atende a todas as suas necessidades. Porém, o tal paraíso já é habitado por outra família, os ‘Bemelhores’. Juliana dará voz a Esperança Bemelhor, a matriarca dessa moderna família que, como o próprio nome já diz, se acham alguns níveis elevados na escala de evolução humana. “Tirando Catarina, de Meu pedacinho de Chão, que tinha uma forma lúdica, acredito que nunca fiz um personagem voltado para as crianças na televisão. É muito bom nessa altura da carreira, com mais de 20 anos de atuação, fazer algo para os filhos, com o intuito de alegrá-los”, diz a atriz.

O par romântico de Juliana no filme, interpretando o pai de família Bem Bemelhor, está o já veterano ator de dublagens Rodrigo Lombardi – Além de novelas como Caminho das Índias e Verdades Secretas, em seu currículo como dublador se encontra: Zootopia, Meu Malvado Favorito 3 e Como Treinar seu Dragão 2. “É uma alegria imensurável trabalhar com a Juliana, nós somos muito amigos, temos gostos parecidos, trocamos figurinhas sobre tudo. Nos damos muito bem dentro e fora das gravações”, revela o ator.

O casal poderá ser visto a partir dessa segunda-feira, 21, na reprise da novela das nove A Força do Querer, de Glória Perez como a eternizada rainha do tráfico Bibi Perigosa e o ético advogado, Caio, responsável por prender a amada. “O grande segredo de um casal transparecer a verdade pelas câmeras é a relação entre os dois fora do ar. Eu e Rodrigo temos almas de nerd. Nós gostamos daquelas coisas que hoje são consideradas cult, por exemplo, somos fãs e sabemos cantar todas as músicas do filme Labirinto (1986) com David Bowie”, revela Juliana.

Os Croods 2 está previsto para estrear, caso a pandemia de Covid se acalmar, para janeiro de 2021. Confira o trailer do filme: