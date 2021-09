Em turnê nos EUA, Rolling Stones dedicam show ao baterista Charlie Watts

Os Rolling Stones retornaram aos palcos na noite desta terça-feira, 21, em uma apresentação emotiva dedicada ao baterista Charlie Watts, morto em 24 de agosto. Esta foi a primeira vez que a banda se apresentou sem Watts em 59 anos. O show foi feito durante um evento privado no Gillette Stadium, em Foxboro, Massachusetts, nos Estados Unidos, organizado pelo dono do time de futebol americano New England Patriots, Robert Kraft.

“É uma noite bastante emotiva para nós”, disse Mick Jagger para um público de cerca de 300 pessoas, enquanto ele abraçava os guitarristas Keith Richards e Ronnie Wood. “É nossa primeira turnê em 59 anos que fazemos sem o nosso adorável Charlie Watts. Todos sentimos muita falta dele. Sentimos falta como banda e como amigo, dentro e fora dos palcos. Por isso gostaríamos de dedicar este show a Charlie”, completou Jagger. Na sequência, Richards disse que estava rezando e tocando por Watts.

Durante o show, eles apresentaram a música Trouble A’ Comin’, do álbum Tattoo You, raramente tocada por eles. A faixa será relançada na edição de 40 anos do álbum, previsto para 22 de outubro. O setlist contou ainda com a nova música Living In a Ghost Town, lançada durante a pandemia, e os hits Brown Sugar, Honky Tonk Women, You Can’t Always Get What You Want, Start Me Up e Gimme Shelter.

A nova turnê dos Rolling Stones, No Filter, começará oficialmente no domingo, 26 de setembro, em St. Louis, nos Estados Unidos.