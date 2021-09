Artistas brasileiros voltam aos palcos para grandes públicos… na Europa

No Brasil, os shows ao vivo estão acontecendo com inúmeras restrições: público sentado, distanciamento social, uso de máscaras obrigatório e lotação reduzida. Mas na Europa, enquanto isso, a realidade é outra. Com as fronteiras abertas para os brasileiros, não por acaso uma dezena de grandes artistas nacionais viajaram para continente europeu e já estão em turnê (ou com datas marcadas para os próximos dias). Com 70% das populações daqueles países já vacinadas com as duas doses, as casas de espetáculos reabriram sem restrições e boa parte delas está sendo ocupada por nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ana Carolina e Roberta Sá. Até nomes da música pop ou sertaneja também estão aproveitando a reabertura, como Luisa Sonza e Marília Mendonça.

O primeiro artista a aproveitar a reabertura europeia foi Caetano Veloso. Sua primeira apresentação desde o início da pandemia ocorreu no final de agosto, na Filarmônica do Elba, em Hamburgo, na Alemanha. O giro europeu terminou em 11 de setembro em Lisboa, Portugal, após dez apresentações que passaram também pela França e Bélgica. O artista aproveitou a turnê para lançar uma nova música, Anjos Tronchos, que estará em seu novo álbum Meu Coco, previsto para ser lançado em outubro.

Gilberto Gil é o próximo da fila. Ele já está em Paris com a família e voltará aos palcos no dia 30 de setembro, em Dijon. “A gente está em Paris e está feliz”, escreveu Flora Gil em uma foto ao lado da neta, Flor, e da enteada, Maria, postada nas redes sociais nesta segunda-feira, 20. Nos próximos dias, Gil fará 18 shows em oito países, entre eles Alemanha, Espanha, Áustria, Hungria e, claro, Portugal. No palco, o artista será acompanhado por dois filhos e um neto, que tocarão com ele em sua banda. A cantora Adriana Calcanhotto fará os shows de abertura em formato voz e violão.

Em Portugal, o mês de outubro terá alta aglomeração de artistas brasileiros. A cantora Roberta Sá e o pianista Daniel Jobim (neto de Tom Jobim) farão cinco shows no país do espetáculo Chega de Saudade, só com clássicos da bossa nova. Também se apresentam por lá a banda pop Jota Quest e os cantores Seu Jorge e Alexandre Pires.

Até mesmo o sertanejo migrou para a Europa. A rainha da sofrência Marília Mendonça tem datas marcadas em novembro na Inglaterra, Suíça, Portugal e Bélgica. O heavy metal do Sepultura também foi confirmado com apresentações em novembro e dezembro na França e na Alemanha.

Ao mesmo tempo, no Brasil, apenas os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul já vacinaram mais de 50% da população com as duas doses. Embora os números sejam promissores, o país ainda está distante de uma cobertura vacinal que viabilize a liberação de eventos com o público em pé e sem máscaras. A ansiedade é grande em um setor atingido severamente pela pandemia. A Abrape (Associação Brasileira de Promotores de Eventos) divulgou nesta segunda-feira, 20, um manifesto exigindo a retomada imediata dos shows no país, sem nenhuma restrição, desde que o público apresente o comprovante do esquema vacinal completo e teste negativo pra Covid. Resta torcer para isso seja possível logo.