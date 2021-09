Elton John adia turnê europeia em razão de “dores severas” no quadril

O cantor Elton John adiou para 2023 a fase europeia da aguardada turnê Farewell Yellow Brick Road, que aconteceria entre novembro e dezembro deste ano, por causa de problemas de saúde. Em um comunicado publicado nas redes sociais nessa quinta-feira, 16, o inglês de 74 anos atribuiu o adiamento a uma dor severa no quadril decorrente de uma queda recente, que tem dado a ele problemas de mobilidade.

“Apesar do tratamento intensivo de fisioterapia e especialistas, a dor continuou a piorar e está causando dificuldades crescentes de movimentação. Fui aconselhado a fazer uma operação o mais rápido possível para voltar à forma e garantir que não haja complicações a longo prazo”, explicou ele, que realizará um programa de fisioterapia intensiva que “garantirá uma recuperação completa e um retorno à mobilidade total sem dor.”

A cirurgia, contudo, deverá acontecer somente ao final deste mês, já que artista faz questão de comparecer ao festival Global Citizen, evento beneficente onde irá se apresentar no dia 25 de setembro. Na publicação, ele justificou a presença, mesmo enfrentando dores, alegando que o esforço exigido pelo show será reduzido, e o fato de não querer “decepcionar uma instituição de caridade”. “São apenas cinco músicas, é uma tarefa física muito diferente das demandas de tocar por quase três horas todas as noites em turnê e viajar durante a noite entre os países.”

Antes dos perrengues físicos impedirem John de cair na estrada, a turnê já havia sido adiada outras vezes em razão da Covid-19, aumentando a ansiedade dos fãs. “Eu sei o quão pacientes meus fãs incríveis têm sido desde que a Covid interrompeu a turnê no ano passado, e parte meu coração deixá-los esperando por mais tempo”, escreveu. “Sinto muito por essa frustração depois do ano que tivemos. Prometo a vocês que os shows voltarão à estrada no próximo ano e eu farei com que a espera tenha valido a pena”, concluiu o cantor.

