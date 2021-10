Eduardo Bolsonaro reproduz crítica de filho de Trump contra Alec Baldwin

Atualizado em 23 out 2021, 19h00 - Publicado em 23 out 2021, 18h59

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) reproduziu um comentário feito pelo filho do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Jr., que criticava o ator americano Alec Baldwin. O astro do cinema matou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza no set do filme Rust, após ele disparar uma arma de fogo cenográfica.

Primeiro, o deputado Eduardo traduziu a mensagem de Donald Trump Jr: “Tradução livre: ‘aquele olhar quando um babaca desarmamentista mata mais pessoas com uma arma do que toda sua coleção de armas de fogo jamais matou…”. Em seguida, o deputado escreveu: “Ator Alec Baldwin matou uma mulher e deixou outro ferido com uma arma supostamente cenográfica. Talvez agora ele comece uma campanha contra armas cenográficas também, já que o problema é o objeto, não as pessoas que não sabem fazer checagem de segurança das armas que usam, algo mobral e básico para qualquer atirador ou policial iniciante”.

O ator Alec Baldwin é um pacifista declarado, que já fez campanha contra a comercialização desenfreada de armas nos EUA, país onde são constantemente registradas chacinas envolvendo adolescentes armados. Baldwin já teve discussões públicas com a direção da poderosa NRA, a associação armamentista dos EUA. O ator integrou um grupo chamado NoRA (Não à NRA), que defendia acabar com a influência da associação nos EUA. Vale lembrar que Baldwin também se notabilizou nos Estados Unidos por satirizar o ex-presidente Trump no programa humorístico Saturday Night Live.

Os comentários do deputado causaram mal-estar até entre seus eleitores. “Mesmo apoiando o governo atual, achei desnecessário esse post, pois acho que jamais ele iria imaginar que a arma era de verdade”, escreveu a internauta Telma Coelho. “Postagem infeliz. E olha que sou 100 (por cento) Bolsonaro”, escreveu Maristela Lage.

O diretor do filme, Joel Souza, ferido no disparo, se manifestou neste sábado, 23, pela primeira vez desde que saiu do hospital e lamentou a morte da colega: “Estou devastado pela perda da minha amiga e colega. Halyna. Ela era gentil, vibrante e incrivelmente talentosa, lutava por cada detalhe e sempre me inspirava a ser melhor”.