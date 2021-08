Documentário sobre Led Zeppelin será lançado no Festival de Veneza

Pela primeira vez em 50 anos, os integrantes remanescentes do Led Zeppelin toparam participar de um documentário autorizado sobre a banda. O filme Becoming Led Zeppeling, dirigido por Bernard MacMahon, trará depoimentos dos três ex-integrantes vivos do grupo, Jimmy Page, John Paul Jones e Robert Plant – além de entrevistas de arquivo com o baterista John Bonham, morto em 1980. O trabalho deverá ser exibido fora da competição no Festival Internacional de Cinema de Veneza, que neste ano acontecerá de 1 a 11 de setembro. A data oficial da estreia do filme fora de Veneza ainda não foi revelada.

“Em Becoming Led Zeppelin, meu objetivo foi fazer um documentário que se parecesse com um musical”, disse MacMahon em um comunicado publicado no site oficial do festival. “Eu queria entrelaçar as quatro histórias diferentes dos membros da banda antes e depois de formarem seu grupo com trechos de música e imagens, contextualizando-as com os locais onde elas foram compostas e os eventos mundiais que as inspiraram.”

Em julho, Robert Plant comentou em seu podcast Digging Deep que o colega John Bonham teria aparecido em um sonho para ele durante a quarentena, bem como seu pai e seu primeiro filho, que morreu aos 5 anos. “Foram momentos magníficos de grande alívio”. Em entrevista a VEJA, em outubro de 2020, Plant afirmou que não sabe se voltará a tocar com Jimmy Page. “Ele me disse que tem tocado coisas muito boas, mas não penso que seria provável tocarmos juntos novamente.”

A realização do Festival Veneza segue o mesmo caminho do Festival de Cannes, na França, realizado no mês passado, com a presença física dos artistas e sem máscaras.